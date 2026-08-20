Libia, Saddam Haftar incontra Putin a Mosca: cooperazione bilaterale in vari settori

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il vice comandante generale delle forze armate libiche, generale Saddam Haftar, ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino a Mosca, durante il quale Putin ha elogiato il ruolo delle forze armate libiche nel mantenere la sicurezza e la stabilità in Libia, esprimendo sostegno agli sforzi per l’unificazione delle istituzioni.

E secondo quanto pubblicato da Haftar sul proprio account Facebook ufficiale, i due hanno discusso la cooperazione bilaterale in vari settori, con l’obiettivo di gettare le basi per un partenariato strategico tra i due paesi, a beneficio degli interessi comuni e del sostegno alla sicurezza e alla stabilità regionale.

La visita di Haftar segue i recenti incontri tra funzionari libici e russi a Mosca. Il presidente Putin ha sottolineato l’importanza del dialogo continuo tra i due paesi per affrontare le sfide condivise.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+