Repubblica: Insigne in panchina, Elmas vuole un posto da titolare

Rijeka-Napoli le ultime notizie di formazione di Repubblica. Gattuso pronto a lanciare Elmas titolare in Europa League.

Guarito dal coronavirus è pronto a giocare titolare. Eljif Elmas è uno dei calciatori su cui Gattuso ha deciso di puntare per la sfida di Europa League al Rijeka. Il tecnico del Napoli ha sempre visto il macedone come un diamante grezzo, o per meglio dire un animale come ieri ha detto scherzosamente proprio Elmas. Il calciatore ha fatto vedere di avere delle grandi doti, ma ora deve trovare continuità di rendimento. Con il Rijeka ha un’ottima chance per giocare da titolare al posto di Insigne, che è partito con la squadra ma non scenderà in campo dal primo minuto.

Ecco quanto scrive Repubblica: “Gattuso in realtà ha già deciso che il capitano scatterà dalla panchina. Il quartetto offensivo contro il Rijeka sarà infatti composto da Politano, Mertens, Elmas e Petagna, nel solito modulo 4-2-3-1. Il macedone è favorito nel ballottaggio con Lozano sulla sinistra e morde il freno. Non è invece ancora al top Zielinski, pure lui reduce a un lungo stop per la positività al virus. Il polacco dovrebbe dare il cambio durante la sfida a Demme o Lobotka, in mezzo al campo. In difesa spazio per Meret, Mario Rui e Maksimovic“.