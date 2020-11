Elmas: “Sono carico, Gattuso mi dice che sono un animale”

Eljif Elmas centrocampista del Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Europa League col Rijeka.

E’ carico e pronto anche a scendere in campo Eljif Elmas che dopo la guarigione dal Covid 19 vuole dare il massimo con la maglia azzurra. “Ora mi sento bene, mi sono allenato anche durante il periodo di isolamento a casa, ora penso solo a dare il massimo d a scendere in campo. Sono ambizioso ma so di essere molto giovane e di dover migliorare“.

Collegato in conferenza stampa alla vigilia di Rijeka-Napoli di Europa League, Elmas parla anche del rapporto con Gattuso: “Mi trovo molto bene con lui e sono felice di come ci fa lavorare. Cosa mi dice? Niente in particolare, tranne che sono un animale (ride ndr). Ora però spero di riuscire a dare sempre di più alla squadra ed ai nostri tifosi e migliorare le mie prestazioni“.

Non è un mistero che proprio Gennaro Gattuso (che parlato in conferenza stampa) abbia sempre tenuto in grande considerazione Elmas. Anche al suo arrivo al Napoli aveva parlato del macedone sempre molto positivamente. Il tecnico calabrese si aspetta una maturazione da parte del centrocampista, che viene utilizzato anche come esterno in attacco. Fino ad ora ha fatto vedere sprazzi di grande talento, ma ora serve continuità.