Repubblica – Incognita Napoli, bisogna ripatire ma da chi?

Il Napoli in questo momento è una incognita. Aurelio De Laurentiis deve dare una risposta immediata alla piazza, anche perché già la stagione è stata fallimentare. La mancata qualificazione alla Champions League è come un cazzotto in faccio di Primo Carnera, difficilissimo da incassare per chiunque. Si, perché non vincere col Verona già salvo e dopo che sei andato in vantaggio è un suicidio sportivo a tutti gli effetti. La società, però, non può permettersi momenti di flessione e deve già programmare il futuro; un futuro che deve essere degno di una piazza che ha spinto i propri calciatori anche senza poter entrare all’interno dello stadio.

Napoli: incognita allenatore

Repubblica scrive che De Laurentiis si è perso a seguire le tracce di Gattuso: “Il calcio ricomincia oggi per lui, ma con chi? Non si è fermato un attimo”. La capacità di De Laurentiis di rilanciare i progetti è nota a tutti, ma ora più che mai serve una risposta immediata. Lo chiede una piazza intera. Ulteriori tentennamenti andrebbero solo a surriscaldare un ambiente che è già iper stimolato dalla mancata qualificazione alla Champions League.