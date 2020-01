Report allenamento: ancora problemi per Ghoulam, le ultime su Koulibaly

Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno dopo la sconfitta con l’Inter. Il report dell’allenamento riporta ulteriori problemi per Ghoulam.

Faouzi Ghoulam è alle prese con uno stato influenzale. Il terzino non ha preso parte all’allenamento di oggi che ha visto vede gli azzurri preparare la sfida con la Lazio di sabato 11 alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale della squadra azzurra:

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro l’Inter hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa, sui campi 2 e 3, sono stati impegnati in torello e attivazione in avvio sessione.

Successivamente seduta tecnico tattica ed esercitazioni finalizzate al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto.

Tra le note negative di questa sessione di allenamento resta Ghoulam. Calciatore che sembra oramai perso nel dedalo di infortuni e sfortune.

Report allenamento Napoli: le condizioni di Koulibaly

Il Napoli prova a recuperare almeno uno tra Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly. Il difensore serbo si è sottoposto a terapie mentre il senegalese ha svolto lavoro personalizzato. Recuperare uno dei due difensori è fondamentale in vista della sfida con la Lazio. Improvvisamente in quel settore la rosa azzurra è diventata corta, ecco perché si sta cercando di chiudere in fretta la trattativa per Marash Kumbulla del Verona. Schierare di nuovo Giovanni Di Lorenzo fuori ruolo con i biancocelesti potrebbe creare non pochi problemi, lo si è visto anche nella sfida contro l’Inter. Le condizioni di Koulibaly e Maksimovic verranno valutate durante tutta la settimana, per ora non c’è grande ottimismo, anche se lo staff medico partenopeo è a lavoro. Nel caso non dovessero farcela Gattuso potrebbe pensare di schierare anche Sebastiano Luperto, che non è sceso in campo da titolare perché in settimana aveva avuto dei problemi fisici.