Il Napoli vuole Kumbulla dal Verona. Il calciatore costa 20 milioni e rappresenta il nome nuovo per il mercato di Gennaio dei partenopei

Il Napoli in pressing su Kumbulla. Giuntoli ha individuato nel difensore del Verona l’alternativa giusta per la retroguardia azzurra. Secondo l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, si è creato un asse forte tra il ds SSC Napoli Giuntoli e il ds del Verona D’Amico.

Di Rrahmani e Amrabat si sa da tempo: c’è una intesa per giugno. Ma c’è una trattativa che potrebbe decollare in questi giorni tra gli azzurri e il Verona: quella per Marash Kumbulla, difensore centrale e grande rivelazione di questo girone d’andata.

Il calciatore costa 20 milioni e il pensiero di queste ore, vista anche la rassicurante posizione di classifica degli scaligeri è di una operazione lampo da fare proprio a gennaio.



L’Hellas chiede 18 milioni per cedere Kumbulla al Napoli ed è ovvio che sul prezzo bisognerà trattare. La trattativa potrebbe riscaldarsi proprio in questi giorni, dipenderà molto dal tipo di offerta che presenterà il Napoli.

Kumbulla potrebbe rappresentare un’alternativa importante a Koulibaly e Manolas.