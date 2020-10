Real Sociedad-Napoli, i convocati di Gattuso: Tornano Elmas e Zielinki

Real Sociedad-Napoli, i convocati di Gattuso. Ci sono anche Elmas e Zielinski per il match di Europa League, presente anche Bakayoko.

Tornano Elmas e Zielinski tra i convocati di Rino Gattuso per il match di Europa League, in programma domani sera in casa della Real Sociedad. I due centrocampisti, guariti dal Covid, partiranno per la Spagna insieme ai compagni: presente anche Bakayoko.

Elmas e Zielinski si sono messi alle spalle la positività al Covid-19 e fanno parte della squadra che partirà per la Spagna.

REAL SOCIEDAD-NAPOLI, I CONVOCATI DI GATTUSO

Ecco i convocati di Gattuso per Real Sociedad-Napoli:

Portieri: Ospina, Meret, Contini

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui

Centrocampisti: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko

Attaccanti: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne

PROBABILI FORMAZIONI

Alguacil manderà probabilmente in campo i baschi con un 4-1-4-1. Davanti al portiere Remiro, la difesa sarà composta dai due centrali Elustondo e Le Normand, e dai terzini Gorosabel e Muñoz. In mediana ci sarà Zubimendi. Le due ali con licenza di offendere saranno Oyarzabal a destra e Portu a sinistra, mentre David Silva e Guridi agiranno da mezze punte a supporto del centravanti Willian José.

Gattuso punterà sul classico 4-2-3-1 adottato in questo avvio di stagione. In attacco Osimhen sarà sempre il riferimento offensivo. Alle spalle del nigeriano dovrebbero agire da trequartisti Politano, favorito su Lozano, Mertens e capitan Insigne. In mediana Demme, favorito su Lobotka, per far coppia con Fabian Ruiz. Ospina tra i pali, Mario Rui verso la conferma a sinistra.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Zubimendi; Oyarzabal, David Silva, Guridi, Portu; Willian José.

NAPOLI (4-1-4-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen.