Gattuso vuole restare a Napoli. Il tecnico calabrese sul suo futuro afferma: “Mica sono fesso? Ho costruito una squadra da scudetto e non la lascio ad un altro”.

Il Napoli vuole trattenere Gattuso. De Laurentiis ha pronto un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2025 . Resta ancora un nodo da sciogliere. L’allenatore ex-Milan vuole lavorare in completa autonomia e non ha intenzione d’accettare l’inserimento negli accordi di clausole rescissorie o legate ai risultati.

Secondo Ciro Venerato, Gennaro Gattuso vuole restare a Napoli. L’esperto di Calciomercato di Rai sport, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, riporta un retroscena sul tecnico del Napoli. Ecco le parole di Venerato:

“Gattuso vuole restare a Napoli, il tecnico avrebbe detto testuali parole ad un suo amico: Mica sono fesso? Ho costruito una squadra da scudetto e non la lascio ad un altro, non posso lasciare sul più bello. Rino Gattuso ha le idee chiarissime, nonostante non abbia ancora firmato il suo contratto con il club di Aurelio De Laurentiis“.

Venerato, ha poi aggiunto: “Il Napoli ha messo sul piatto un quadriennale per Gennaro Gattuso, ma ci sono delle clausole, a lui farebbe piacere andare avanti con la prima offerta di un biennale senza clausole ed altre postille. Il tecnico sta riflettendo e valutando ogni situazione, la cosa certa per i tifosi azzurri, è la permanenza sulla panchina del Napoli. Ora bisognerà vedere se resterà al Napoli con un biennale o con l’ultima offerta quadriennale del patron De Laurentiis“.