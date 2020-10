Napoli, tutti i tamponi negativi. Gattuso sfida la Real Sociedad con tutta la rosa disponibile

Napoli, tutti i tamponi negativi. Elmas e Zielinski tornano in gruppo. Gattuso ponto a sfidare la Real sociedad.

Il Napoli annuncia che tutti i tamponi sono negativi. Il gruppo azzurro e Covid free, lo annuncia la Ssc Napoli su Twitter: ” Tutti i tamponi effettuati ieri ai componenti del gruppo squadra sono risultati negativi”.

Finalmente una buona notizia per il Napoli, il gruppo torna tutto a disposizione di Rino Gattuso. Dopo la gara contro l’AZ era cresciuta l’ansia a Castel Volturno, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio.

Il gruppo azzurro ieri ha ricevuto la visita del patron De Laurentiis, il presidente ha regalato orologi personalizzati ai giocatori e si è intrattenuto con Gattuso, prossimo al rinnovo.

Il Napoli dopo la rifinitura a Castel Volturno, partirà per la Spagna per la partita di Europa League contro la Real Sociedad. Alle 19 Gattuso e Fabian Ruiz parleranno in conferenza stampa all’Anoeta. Si giocherà a porte chiuse anche Rijeka-Napoli del prossimo 5 novembre.

La formazione azzurra non sarà rivoluzionata. L’allenatore azzurro sta valutando se confermare Mertens oppure avanzare Fabian supportato da Demme e Lobotka. Potrebbe riposare Lozano: Politano scalpita per una maglia da titolare. Scalpitano anche pure Elmas e Zielinski.