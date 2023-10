Raspadori: “Vittoria importante, un solo rammarico. Garcia l’uomo giusto per lottare fino alla fine”

L’attaccante azzurro, Giacomo Raspadori, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida tra Hellas Verona e Napoli.

Dopo la vittoria decisiva contro il Verona, Giacomo Raspadori si è rivelato come uno dei pilastri fondamentali del trionfo del Napoli. L’attaccante azzurro ha condiviso le sue emozioni con DAZN al termine della partita, esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto ma anche un leggero rammarico per il gol subito.

“Questo è il tipo di prestazione che amiamo dare – dichiara Raspadori – scendere in campo e dare il 100%. È stata una vittoria importante, anche se avremmo voluto chiudere con un clean sheet. Ora dobbiamo focalizzarci su martedì e prendere tutto il positivo di oggi per affrontare al meglio la prossima sfida. Il mister sta facendo scelte tattiche sagge, e siamo tutti concentrati nel fare il massimo per la squadra”.

Raspadori ha elogiato l’allenatore Garcia, definendolo “l’uomo giusto per lottare fino alla fine”. Ha sottolineato l’importanza del gioco di squadra e della reciproca dedizione: “Oggi abbiamo giocato l’uno per l’altro, sacrificandoci, e questo è stato fondamentale per la vittoria. Personalmente, mi sento a mio agio come punta centrale, ma sono pronto a contribuire ovunque la squadra abbia bisogno di me”.

Quando gli è stato chiesto riguardo alle prospettive dell’Italia all’Europeo, Raspadori ha ribadito l’importanza della mentalità vincente: “Dobbiamo scendere in campo con la maglia della nazionale e vincere ogni partita. Questa mentalità ci condurrà all’Europeo, senza dubbio alcuno”.

Con questa convinzione e determinazione, il Napoli prosegue la sua corsa nel campionato, guidato da giocatori come Raspadori, pronti a dare il massimo per raggiungere nuovi traguardi.