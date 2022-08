Raspadori come James Rodriguez: tifosi del Napoli pensano al grande bluff

Giacomo Raspadori come James Rodriguez i tifosi del Napoli hanno paura che sfuma la trattativa così come accaduto ai tempi di Ancelotti. Proprio oggi Gianluca Di Marzio fa sapere che la trattativa per Raspadori può arrivare fino a fine mercato. Le parti restano distinti, si gioca sul filo dei nervi, mente il campionato sta per cominciare ed il Napoli non ha ancora adeguatamente sostituito un totem come Dries Mertens.

Ma c’è una paura subdola ed irrazionale che si insinua nel cuore e nell’anima dei tifosi del Napoli, quella che Raspadori sia un grande bluff come fu la trattativa per James Rodriguez. Tutti ricordano quando ai tempi di Ancelotti il Napoli trattò per una estate intera il colombiano del Real Madrid senza però chiudere la trattativa. Mesi di chiamate, dettagli e cifre senza però approdare a nulla. Questa volta non c’è nessun treno per Yuma pubblicato sui social, ma la lungaggine della trattativa col Sassuolo per Raspadori sta indispettendo i tifosi del Napoli.

Sui social c’è un sentimento diffuso, in tanti vedono un Napoli incaponito su una trattativa che sembra non sbloccarsi mai, nonostante colloqui e contatti. Mentre di solito quando si arriva all’incontro da vicino è perché si vuole chiudere, vedi incontro Marotta e Carnevali per Pinamonti. Non ci si spiega come mai il Napoli non cambia obiettivo, dato che ha 30 milioni da investire ed un potenziale ingaggio di 6 milioni di euro, quelli offerti a Koulibaly per il rinnovo di contratto. I tifosi azzurri sperano che non sia un grande bluff, una sorta di James Rodriguez 2. Anche perché sarebbe veramente difficile da digerire.