Di Marzio: “Si può arrivare a fine mercato per Raspadori. Le ultime novità”

Giacomo Raspadori al Napoli bisogna attendere, secondo Gianluca Di Marzio la trattativa si può protrarre fino alla fine del calciomercato. L’esperto di calciomercato di Sky sul suo sito ufficiale fa sapere che oggi non c’è stata alcuna telefonata tra il Napoli ed il Sassuolo per Raspadori e quindi Carnevali risponderà all’offerta di 25 milioni di euro più bonus del Napoli, che non soddisfa però le richieste dei neroverdi.

Sempre da Sky, con Francesco Modugno, solo nel pomeriggio avevano fatto sapere che il Napoli era pronto addirittura ad arrivare a 35 milioni di euro, con bonus, per Raspadori. Inoltre Di Marzio puntualizza che l’acquisto di Pinamonti da parte del Sassuolo non è per forza legato alla cessione di Raspadori, visto che il giocatore dell’Inter va a sostituire Scamacca ceduto al West Ham, anche se il Sassuolo come prima punta ha già preso Augustin Alvarez. Questo però non significa che la trattativa è saltata, ma che i tempi si possono dilatare. Ecco quanto scrive Di Marzio: “Inizialmente il Sassuolo aveva l’intenzione di non andare oltre l’inizio del campionato, ma ora le tempistiche possono allungarsi e si può arrivare fino a fine mercato“.

Sicuramente questa situazione non fa felice Luciano Spalletti che avrà una squadra totalmente incompleta ad inizio stagione, con tanti punti interrogativi sul modulo e tante cessioni eccellenti. Inoltre non si capisce perché, se il Napoli ha veramente 30 milioni da spendere, non molla la pista Raspadori e si fionda su un altro giocatore. Anche perché non va dimenticato che la società azzurra voleva offrire 6 milioni di ingaggio per il rinnovo di Koulibaly, quindi potenzialmente ha nelle corde un grande colpo.