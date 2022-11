Raspadori licenza di segnare: lo dicono i numeri, non fa rimpiangere Immobile

Giacomo Raspadori sarà l’attaccante centrale dell’Italia che sfida l’Albania di Reja, la media gol dell’attaccante del Napoli fa ben sperare.

Raspadori al posto di Immobile, una scelta forzata a causa dell’infortunio dell’attaccante della Lazio. Una scelta che nel recente passato ha pagato dividendi. Perché Raspadori con la Nazionale ha segnato gol pesanti, mettendosi in mostra davanti a Roberto Macini e facendo vedere che al centro dell’attacco ci può stare tranquillamente. Lo ha fatto con grandi capacità anche con la maglia azzurra del Napoli, quando ha dovuto giocare al posto di Osimhen, senza far rimpiangere l’attaccante nigeriano.

Insomma Raspadori ha licenza di segnare e lo dicono “i numeri e risponde il campo, giudice inesorabile e infallibile: 5 reti in 15 presenze, una ogni 141 minuti. Gli sono bastati 663 minuti. Come segnalano le relazioni statistiche della Figc, è il quarto della storia azzurra. Più veloci soltanto Luca Toni (403′), Gigi Riva (405′) e Filippo Inzaghi (504′).

Sono fresche le immagini di fine settembre. Un capolavoro balistico, palla messa giù in corsa e destro sul palo più lontano, per spedire al tappeto l’Inghilterra. Un gol di astuzia a Budapest per battere l’Ungheria e trascinarci alla Final Four di Nations. Raspadori ha firmato la ripartenza azzurra nell’autunno più malinconico della Nazionale“.