Albania-Italia: Raspadori si prende la Nazionale, Di Lorenzo cambia posizione

Albania-Italia c’è Raspadori titolare nelle probabili formazioni del match che si gioca oggi alle ore 20.45 all’Air Albania Stadium.

Giacomo Raspadori è diventato un punto fermo della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Purtroppo non giocherà i Mondiali, con estrema delusione di tutti a cominciare dal commissario tecnico, che però ora ha il dovere di costruire un gruppo solido in vista dei prossimi impegni ufficiali ed evitare che nel prossimo futuro ci siano altre delusioni simili.

Ecco perché Mancini per le convocazioni ha puntato anche su qualche giocatore di prospettiva come Pafundi dell’Udinese, che piace molto anche al Napoli. Ma pure Fagioli e Miretti che stanno giocando con regolarità con la Juventus.

A trascinare l’attacco dell’Italia contro l’Albania ci sarà Raspadori. L’attaccante del Napoli ha sfoggiato ottime prestazioni in maglia azzurra ed è pronto a tornare al centro dell’attacco con Zaniolo e Grifo ai suoi lati.

Nella probabile formazione di Albania-Italia, Corriere dello Sport inserisce Donnarumma tra i pali. Difesa a tre con Scalvini, Bonucci e Bastoni. Di Lorenzo farà l’esterno di centrocampo con Dimarco a sinistra, in mezzo Tonali e Verratti. In attacco Zaniolo. Raspadori e Grifo. Sicuramente Mancini farà esperimenti durante la partita e c’è grande curiosità di vedere i giovani all’opera.

Albania-Italia: dove vedere l’amichevole in tv

La partita Albania-Italia comincerà alle ore 20.45 e potrà essere vista in diretta tv in chiaro su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming attraverso il computer sul sito di Rai Play. Mentre da smart tv, smartphone, tablet e console sarà possibile vederla scaricando l’app Rai Play.