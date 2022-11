Mancini: “Mondiale, la sto vivendo molto male…”

Roberto Mancini parla in conferenza stampa prima dell’Amichevole con l’Albania, il commissario tecnico non sarà al Mondiale con l’Italia.

L’assenza dell’Italia al Mondiale per la seconda volta consecutiva fa veramente molto rumore. Gli azzurri non sono riusciti a conquistare il pass per la qualificazione a Qatar 2022 in un girone non proprio difficilissimo.

Mancini in conferenza stampa ha raccontato tutta la sua delusione: “Sarà un mese davvero molto difficile, ma noi dobbiamo giocare le partite e valutare tutto quello che c’è da migliorare per proiettarci al mese di marzo, raccogliere informazioni che ci possono tornare utili“.

Mancini sta facendo esperimenti in vista dei prossimi impegni ufficiali, ma questo non lo rasserena: “E’ da marzo che la vivo abbastanza male. Meritavamo di andare al Mondiale, ma purtroppo abbiamo sbagliato le occasioni a disposizione. Il calcio è anche questo, dopo una grande soddisfazione è arrivata una grande delusione e ora non possiamo più fare nulla. Una Coppa del Mondo senza l’Italia è diversa, dobbiamo lavorare nel modo giusto per fare in modo che non riaccada“.