Ranking UEFA: il Napoli batte tutte le italiane

Ranking UEFA il Napoli è ventiduesimo in classifica generale, ma é davanti a tutte le altre squadre italiane di Serie A.

Il club azzurro ha avuto un grande inizio di stagione. La squadra di Spalletti è prima in Serie A, ma ha superato anche brillantemente il girone di Champions League. Cinque vittorie ed una sconfitta all’ultimo turno col Liverpool, arrivata nel finale quando l’obiettivo del primo posto era già acquisito.

Ranking UEFA la posizione del Napoli

Grazie al passaggio del turno al primo posto, la squadra di Spalletti ha pescato il Francoforte agli ottavi di Champions League e può sperare di superare il turno. In questo modo potrebbe incrementare ulteriormente il punteggio in Europa. Attualmente il Napoli nel Ranking UEFA è posizionato al ventiduesimo posto nella classifica generale. Ma se prendiamo solo i risultati di questa stagione il Napoli è al secondo posto, mentre è la prima tra le italiane nella classifica parziale.

La classifica viene guidata dal Bayern Monaco. Poi c’è il Milan in 13sima posizione, l’Inter in 16sima posizione. Sprofonda la Juve che si piazza alla posizione numero 64. I bianconeri pagano l’esclusione anticipata dalla Champions League, nonostante un girone tutt’altro che complicato, in cui però ha deluso la squadra di Max Allegri.