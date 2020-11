Il Napoli è impegnato nei rinnovi di Milik e Lorenzo Insigne. Ciro Venerato racconta le ultimissime novità.

Dopo la sconfitta immeritata contro il Sassuolo di De Zerbi, il Napoli è chiamato al riscatto in Europa Legaue. Gli azzurri di Gattuso affronteranno i croati del Rijeka. Il tecnico dovrà fare a meno di Victor Osimhen al suo posto giocherà Petagna.

Insigne, ancora alle prese con i posti dell’infortunio non sarà della gara. Arek Milik guarderà i compagni dalla tv, poiché è stato messo fuori squadra a causa dei noti problemi legati al calciomercato.

sulla questione è intervenuto il giornalista di Rasi sport, Ciro Venerato, che ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha riportato le ultimissime sulla vicenda. Ecco le parole di Venerato:

“Ho due telegrammi su Milik ed Insigne. Per il polacco c’è stato un incontro venerdì a Castel Volturno tra gli agenti e la società, ha rifiutato il prolungamento di un anno, per venderlo meglio, quindi a gennaio partirà da calciatore a scadenza. Mentre per Insigne ci sono stati dei contatti informali, la società, con molta probabilità, farà una proposta ufficiale al giocatore non prima della Primavera del 2021. Quindi si va verso il rinnovo contrattuale”

Venerato, ha poi aggiunto: “Il Napoli ha preso un potenziale campione, per me Victor Osimhen ha dei margini di crescita straordinari. Inoltre questo ragazzo, ancora giovanissimo, ha un maestro di didattica calcistica fenomenale come Gattuso, quindi ha soltanto bisogno di più tempo. Parliamo di un calciatore dalle qualità tecniche uniche”.