Rai: “Il Napoli valuta cinque attaccanti: ecco tutti i nomi”

Ciro Venerato della Rai fa il punto sul calciomercato del Napoli, Giuntoli per l’attacco pensa : “Scamacca, Beto, En-Nesyri, David e Boving“.

Il direttore sportivo del Napoli è sempre a caccia di nuovi talenti, anche senza andare su nomi già conosciuti. Anche perché i colpi Kvaratskhelia e Kim dimostrano che il dirigente azzurro ha fiuto nello scovare giocatori che possono fare la differenza, anche se meno conosciuti. Da questo punto di vista va segnalato anche Elmas, portato a Napoli da diamante grezzo e che nelle ultime uscite sembra aver preso padronanza di tutte le sue potenzialità.

Calciomercato Napoli: le ultime notizie di Ciro Venerato

Secondo l’esperto di mercato della Rai “Giuntoli sta valutando diversi attaccanti in vista di definire il futuro di Simeone e Osimhen” per il nigeriano si parla di un interesse costante da parte di club della Premier League, ma il Napoli ad oggi lo valuta almeno 140 milioni di euro.

“Vi avevamo già anticipato l’interesse degli azzurri per Scamacca, ma non si molla nemmeno Beto” dice Giuntoli che aggiunge: “Lo scouting azzurro ha selezionato anche altri tre elementi. Piace moltissimo Youssef En-Nesyri, punta marocchina del Siviglia, uno a cui piace molto la cucina napoletana.

Ma attenti anche a Jonhatan David del Lille, attaccante canadese che ha segnato già 12 gol in 19 presenze in Ligue 1. In corso valutazioni anche per William Boving dello Sturm Graz“.