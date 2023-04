Radio ufficiale: “Recupero Simeone, ci sono notizie importantissime”

Giovanni Simeone potrebbe andare almeno in panchina nella sfida con il Milan, match di ritorno dei quarti di Champions League.

La radio ufficiale del Napoli ritorno sull’infortunio dell’argentino e fa sapere: “Ci sono delle buone notizie per Simeone. Il Cholito sta per tornare“.

Simeone è andato in tribuna per Napoli-Verona, l’argentino ha seguito il match allo stadio Diego Armando Maradona, facendo il tifo per i suoi compagni di squadra. Ma il rientro dell’argentino è vicino, è possibile che Simeone sia almeno disponibile per la sfida tra Napoli e Milan di Champions League.

Per Spalletti sarebbe un recupero importante, anche se il titolare indiscusso del match sarà Victor Osimhen. Il nigeriano è rientrato dall’infortunio ed ha disputato anche 25 minuti con il Verona.