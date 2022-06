Radio ufficiale – “Bernardeschi Napoli, salta tutto. Frenata decisa”

Federico Bernardeschi si allontana da Napoli, secondo quanto riferisce Radio Kiss Kiss Napol l’affare può saltare. Il giocatore sembrava riavvicinarsi alla maglia azzurra, ma nelle ultime ore la trattativa è scemata. Bernardeschi veniva trattato da Aurelio De Laurentiis in prima persona, ma a quanto pare il Napoli ha cambiato obiettivo. L’ex Juventus, svincolato a parametro zero, chiedeva almeno 3 milioni di euro di ingaggio, a cui aggiungere il bonus alla firma e commissioni per l’agente.

La notizia sarà approfondita nelle prossime ore fanno sapere dalle redazione di Radio Kiss Kiss Napoli. Ma al momento la trattativa per Bernardeschi al Napoli è molto vicina a saltare. A questo punto si dovrà valutare anche la situazione di Politano che è in uscita e Bernardeschi poteva essere il suo sostituto. Il nome dell’ex Juventus non ha mai esaltato i tifosi del Napoli, anche perché il giocatore a Torino non è mai esploso. In questa stagione ha messo a segno solo 2 gol in 36 presenze, non sempre da titolare. Inoltre in cinque anni alla Juventus ha siglato appena 12 gol. Un record tutt’altro che lusinghiero. Il Napoli sembrava volerlo rilanciare, ma poi qualcosa si è inceppato.