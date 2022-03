Quanto costa il carburante senza tasse? Il video indigna il web

I prezzi dei carburanti salgono giorno dopo giorno, Diesel e Benzina hanno sforato gli oltre 2 euro al litro, toccando punte di 2,40 euro per litro. Una situazione insostenibile per chiunque. La guerra in Ucraina con l’invasione della Russia non fa altro che acuire il problema, in cui sguazzano gli speculatori. I prezzi continuano ad aumentare e le persone sono oramai allo stremo. Si fermano i camionisti, si fermano i pescherecci, non conviene più produrre.

Ma la verità è che sulla benzina e sul diesel pesano le tasse per oltre il 40%. Sui carburanti si pagano ad esempio ancora le accise per finanziare la guerra in Etiopia.

Ma allora ci si chiede quanto costerebbe benzina e diesel senza tasse? L’esempio viene da Livigno una parte dell’Italia al confine con la Svizzera che gode dello status di zona extradoganale. In generale già le merci sono prive di Iva. Ma a Livigno anche il carburante costa di meno, molto di meno. Nonostante i prezzi in aumento costa ancora meno che prima degli aumenti. Basti pensare che in un video solo qualche giorno fa la benzina costava 1,13 ed il diesel poco meno di 1 euro. Insomma una situazione nettamente differente rispetto a quella che si sta assistendo in tutta italia.