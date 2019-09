Prima pagina dei quotidiani: Corriere dello Sport, Gazzetta e Il Mattino, su Napolipiù la rassegna stampa con le foto dei giornali nazionali e le principali notizie del Napoli e dal mondo del calcio. La carica di Llorente su Il Mattino, la sfida Conte-Sarri su Corriere dello Sport e Qs, la crisi Milan su Gazzetta dello Sport.

Prima pagina Il Mattino

C’è un richiamo sul calcio Napoli sulla prima pagina de Il Mattino che riporta le parole dell’attaccante del Napoli Llorente che parla da leader: “Napoli mi ha stregato. Lo scudetto? Ci crediamo“. Il centravanti spagnolo è stato protagonista anche nella partita con il Cagliari con un gol sfiorato ed un rigore non concesso dall’arbitro Di Bello.

Prima pagina Corriere dello Sport e Qs

Tra le prime pagine dei quotidiani sportivi su Corriere dello Sport si parla anche di razzismo, richiamando la notizia degli insulti a Pjanic. “Razzismo i cori di massa” il richiamo in prima del quotidiano che si focalizza anche sulla sfida a distanza tra Inter e Juventus: “Conte alla rovescia” il gioco di parole per lanciare il countdown della sfida tra Conte e Sarri che si terrà tra otto giorni a Milano. Anche Qs ha in prima pagina la sfida tra Inter e Juve con il titolo: “Rischio testacoda”.

Prima pagina Gazzetta dello Sport

C’è la crisi del Milan sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport con il titolo “Giamburrasca” e sottotitolo: “Piogge di critiche su Giampaolo, il Milan lo conferma ma si gioca tutto in sette giorni: serve la svolta”. Un occhio anche al calciomercato con il titolo: “Mossa Juve su Tonali”.