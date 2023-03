Il prefetto di Napoli: “Ho incontrato ADL per la festa scudetto. Ecco cosa faremo, coinvolti anche i calciatori”

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha illustrato i piani del Comune per la celebrazione del terzo scudetto del Napoli.

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha espresso la sua idea per la festa dello scudetto del Napoli. In un’intervista a Sky Sport, ha dichiarato di aver già avuto incontri con il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, e con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per pianificare una celebrazione diffusa in tutta la città. L’idea principale è di creare diverse piazze del tifo, in cui allestire maxischermi collegati alla piazza del Plebiscito, dove si svolgerà il cuore pulsante della celebrazione.

Inoltre, si pensa di organizzare attrazioni artistiche in diverse piazze della città e di invitare i vari calciatori del Napoli a partecipare alla festa in diverse località. Il Comune di Napoli ha annunciato di mettere a disposizione delle risorse economiche per aiutare le municipalità a organizzare le celebrazioni in ogni quartiere, in modo da coinvolgere tutta la città nella festa.

Il prefetto di Napoli, Palomba ha anche espresso la sua ammirazione per la squadra di Luciano Spalletti, definendola entusiasmante e complimentandosi con il carattere dei suoi giocatori. Ha inoltre dichiarato che il Napoli sta ancora lottando per raggiungere il sogno della Champions League e che attende di vedere il risultato dell’incontro con il Milan. Paolomba ha poi parlato dell’arrivo degli inglesi per la partita di Italia-Inghilterra, lanciando un appello a tutti i napoletani affinché godano appieno dei due giorni di calcio che stanno per arrivare, con la Nazionale italiana che torna a giocare a Napoli dopo dieci anni. Ha invitato tutti a partecipare alle celebrazioni e a rendere questi due giorni indimenticabili per la città.

FESTA SCUDETTO PER IL NAPOLI: LE PAROLE DEL PREFETTO PALOMBA

“Festa scudetto? Abbiamo già avuto degli incontri sia con il presidente De Laurentiis che con il sindaco Manfredi. L’idea è quella di creare tante piazze del tifo, portare diciamo anche attrazioni artistiche in varie piazze e anche possibilmente i vari calciatori nelle varie piazze che andremo ad individuare con dei maxischermi collegati con Piazza Plebiscito. Stiamo lavorando a questo, lo stesso Comune metterà a disposizione delle municipalità delle risorse economiche: vogliamo che sia una festa, diffusa e che coinvolga tutta la città.

Sogno Champions? Aspettiamo il Milan e vediamo quello che succederà! Già essere ai quarti, di certo l’appetito vien mangiando. Questo Napoli mi piace? Ero a Napoli-Fiorentina e con la Sampdoria in due scudetti, devo dire la verità questo Napoli entusiasma. L’abbiamo visto anche ieri col Torino. Ci sono 2-3 calciatori lottatori, è una bella immagine che non può essere offuscata da 2-300 persone”.

ITALIA-INGHILTERRA

“Le sensazioni e indicazioni sull’arrivo degli inglesi? Dovrebbero essere 2400 tifosi inglesi, molti con charter e altri in maniera diversa. Non abbiamo indicazioni ancora, domani ci sarà il confronto tra la nostra polizia e quella inglese, per capire come verranno distribuiti. Verranno invitati all’arrivo dei charter, chi vuole, ad andare alla Stazione Marittima e il Comune ha messo a disposizione 20 pullman da/per lo stadio dalla Stazione Marittima. Il mio appello è di goderci due giorni di calcio: la Nazionale manca da Napoli da 10 anni, che sia una festa! Il mio appello è a tutti: godiamoci la nostra Nazionale”.