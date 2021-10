Politano: Napoli, consapevoli della nostra forza. Koulibaly, Osimhen e la Juve. Vi dico tutto

Matteo Politano non nasconde la soddisfazione sua e di tutto il Napoli per l’ottimo inizio di campionato.

POLITANO A KISS KISS NAPOLI

Matteo Politano, attaccante del Napoli, :Approfittando della sosta per le Nazionali, l’attaccante azzurro si è concesso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, tornando a parlare di quanto accaduto a Firenze al compagno di squadra Koulibaly:

“Si sta molto bene in testa alla classifica, ma il campionato è ancora lungo, mancano troppe partite: non dobbiamo mollare la presa. L’approccio per le prossime gare sarà sempre lo stesso: a Firenze abbiamo sofferto, ma ne siamo usciti alla grande. Giocheremo con la massima determinazione, con la voglia di fare il massimo. Siamo partiti bene quest’anno, siamo usciti bene anche dalle difficoltà. Questa settimana di sosta è importante per allenarci e magari per provare soluzioni nuovi”.

Su Koulibaly: “Vergognoso quello che è accaduto a Kalidou al Franchi: questa gente non dovrebbe più entrare negli stadi. Il razzismo è un triste fenomeno, da debellare”.

Sui numeri: “Sette vittorie su sette, la migliore difesa del campionato, stiamo facendo bene. Ma come ho detto prima siamo ancora all’inizio e dobbiamo restare con i piedi per terra”.

Fiorentina-Napoli: “Ho esultato quando ho fermato Vlahovic? Bisogna essere così: sacrificarsi per il bene comune. Noi siamo un gruppo molto unito”.

SPALLETTI E GLI OBIETTIVI

Luciano Spalletti: “L’ho avuto all’Inter, al Napoli l’ho trovato molto carico, entusiasta. L’ho trovato abbastanza cambiato anche a livello tattico, ci sta trasmettendo tanto. C’è stato un cambio di mentalità. Gare come quelle col Venezia e con la Fiorentina lo scorso anno non le avremmo vinte, ora non abbiamo paura, siamo più consapevoli dei nostri mezzi. Il mister a fine partita non parla, nemmeno se si perde. Aspetta il martedì per analizzare il match”.

Attacco: “Abbiamo calciatori fortissimi, capaci di fare la differenza. E i numeri, anche in questo caso, parlano da soli”.

Napoli: “La città mi piace tantissimo, anche la mia bambina si trova bene. Il clima è stupendo. Sono felice e quando torno dalla mia bimba sto benissimo. Quando vinci poi è tutto più bello: sia noi che la città siamo contenti”.

Nazionale: “Cercherò di fare il massimo per il Napoli, di mettermi in mostra anche per guadagnare un posto per i prossimi Mondiali”.

Scudetto: “Pensiamo partita dopo partita, ma siamo consapevoli di essere forti, poi vedremo dove arriveremo. Pensiamo già al Torino, a conquistare l’ottava vittoria”.

Torino: “Sarà una gara che nasconde tante insidie. I granata concedono poco, marcano a uomo per tutto il campo e noi avremo dei nazionali inevitabilmente stanchi dopo gli impegni in giro per il mondo”.

Osimhen: “Noi lo vedevamo tutti i giorni e sapevamo che sarebbe esploso anche in campo. Quando lui è tranquillo ti risolve quasi tutte le partite”.

Napoli-Juventus: “So quanto vale per i napoletani, ci tenevamo tantissimo a vincerla ed è stata una grandissima emozione conquistare i tre punti”.

Frase napoletana: “Conosco quelle che mi ha insegnato Insigne, ma sono quasi solo parolacce (ride, ndr)”.

Anguissa: “Già dal primo giorno sembrava che stesse con noi da anni: si è ambientato subito e ha disputato delle partite eccezionali”.