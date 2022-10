Cremonese-Napoli, Politano: “I cambi sono stati decisivi, sarà difficile per tutti batterci”

Matteo Politano commenta Cremonese-Napoli ai microfoni di Sky: “Partita complicata, i cambi sono stati decisivi per vincerla“.

L’attaccante al termine del match vinto 4-1 dal Napoli con la Cremonese allo stadio Zini di Cremona dice: “Stiamo facendo un ottimo lavoro quotidiano. All’inizio si parlava poco di noi ma siamo sempre stati con la testa bassa a lavorare ed ora raccogliamo i risultati di quello che abbiamo fatto“.

Cremonese-Napoli: intervista Politano a Sky

Gli azzurri con la vittoria sulla Cremonese sono riusciti ad arrivare al primo posto in classifica di Serie A in solitaria, visto che l’Atalanta ha pareggiato con l’Udinese. “Il nostro atteggiamento deve essere sempre questo, bisogna stare sempre concentrati e dare il massimo fino alla fine. Se facciamo così sarà difficile per tutti affrontarci“.

Ma Politano al termine di Cremonese-Napoli rende onore anche alle mosse di Spalletti e dice: “Nel primo tempo siamo stai padroni del campo, gestivamo bene la palla ma ci mancava qualcosa nell’ultimo passaggio. Potevamo fare il secondo gol nel secondo tempo, ma loro hanno trovato il pareggio. I cambi sicuramente hanno dato una svolta alla partita“. Parole da sottolineare, perché Politano è stato uno dei giocatori sostituiti, con Lozano che è entrato ed ha sfruttato un ottimo assist di Kvaratskhelia per segnare il gol del 3-1.

Ma anche Politano è andato in gol questa volta su rigore che è “stato calciato sicuramente meglio rispetto a quello col Milan (ride ndr). Osimehn? Abbiamo tre attaccanti che ci danno modi diversi di attaccare. Con Osimhen possiamo avere più profondità e velocità. Raspadori e Simeone legano di più il gioco, sta al mister fare le sue scelte quando rientrerà Osimhen. Ma sono tutti e tre molto bravi ed in questa stagione ci sarà spazio per tutti“.