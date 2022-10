De Rienzo: “Saper soffrire e colpire, c’è una sola parola per il Napoli…”

Jolanda De Rienzo ha commentato la vittoria del Napoli con la Cremonese, gli azzurri di Spalletti sono al primo posto in classifica.

Fino al gol di Simeone arrivato al 76′ il Napoli stava pareggiando con la Cremonese, poi ha vinto 4-1 dilagando nel finale. Ma è stata una partita molto dura quella affrontata dagli uomini di Luciano Spalletti. La Cremonese è riuscita sempre a dare fastidio al Napoli che ha trovato difficoltà a sfondare la difesa avversaria molto bassa, ma sempre pronta a ripartire quando serviva.

Cremonese-Napoli: il commento di De Rienzo

“Una sola parola: Personalità. Saper soffrire e poi colpire. Uno stanco Napoli la decide con i cambi…che mercato! Per la prima volta nella loro storia gli azzurri hanno collezionato otto successi consecutivi in una singola stagione! Primi in classifica!” ha scritto De Rienzo sui social al termine del match Cremonese-Napoli.

Gli azzurri con questa vittoria riescono ad agguantare il primo posto in classifica da soli, visto il pareggio tra Udinese ed Atalanta. Adesso la squadra di Spalletti è chiamata a centrare anche la qualificazione in Champions League, ma potranno godersi almeno una serata di relax. Anche perché come ha detto De Rienzo il Napoli ha dimostrato di avere personalità e questo può far dormire sonni più tranquilli a Spalletti.