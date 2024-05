Polemiche sulla designazione di Pairetto per Napoli-Bologna: i precedenti con gli azzurri

Polemiche per la designazione di Pairetto per Napoli-Bologna: i precedenti controversi con gli azzurri e le accuse di sudditanza verso il “potere del Nord”.

La designazione di Luca Pairetto come arbitro per la partita Napoli-Bologna ha scatenato non poche polemiche tra i tifosi azzurri e gli addetti ai lavori. Il fischietto piemontese, infatti, era già stato protagonista di controversi episodi in passato, in particolare durante le sfide Napoli-Atalanta e Cagliari-Napoli.

I precedenti di Pairetto con il Napoli

Nella partita Napoli-Atalanta, terminata con la vittoria dei bergamaschi, Pairetto aveva convalidato due gol atalantini considerati irregolari da molti osservatori. In particolare, il contatto fisico di un giocatore atalantino su un difensore napoletano in occasione di una delle reti aveva suscitato diverse perplessità.

Anche in Cagliari-Napoli, Pairetto era finito nell’occhio del ciclone per alcune decisioni controverse a sfavore degli azzurri. Nonostante questi precedenti, il designatore Gianluca Rocchi ha deciso di affidare nuovamente la direzione di una partita del Napoli all’arbitro piemontese.

Le accuse di sudditanza verso il “potere del Nord”

Alcuni giornalisti e tifosi napoletani hanno accusato parte della stampa locale di essere al servizio del “potere del Nord”, attaccando l’operato di allenatori come Carlo Ancelotti al solo fine di delegittimare la squadra azzurra. Secondo questi osservatori, se ci fosse reale imparzialità, le critiche si concentrerebbero su episodi come quelli che hanno visto protagonisti gli arbitri Marciniak e Orsato in Champions League.

La designazione di Pairetto vista come un “avvertimento”

La scelta di designare nuovamente Pairetto per una partita del Napoli, nonostante i precedenti controversi, è stata interpretata da alcuni come un “avvertimento” nei confronti del club azzurro e del suo presidente Aurelio De Laurentiis, considerato un “fortino” contro l’asse Milano-Torino.

Questi osservatori temono che, in caso di arrivo di un allenatore come Gian Piero Gasperini, le critiche si concentrino anche su di lui, in quanto considerato un tecnico che potrebbe opporsi al “sistema”.

La vicenda della designazione di Pairetto per Napoli-Bologna ha riacceso il dibattito sulla presunta sudditanza di parte della stampa e delle istituzioni calcistiche verso i club del Nord Italia, alimentando le polemiche tra i tifosi azzurri e gli addetti ai lavori.