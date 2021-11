Plusvalenze Juventus, duro commento di Chiariello

Juventus, caso plusvalenze, arriva il duro commento di Umberto Chiariello, giornalista ed opinionista di canale 21.

CHIARIELLO SUL CASO PLUSVALENZE ALLA JUVENTUS

Il caso plusvalenze scoppiato in casa Juventus continua far discutere. Recenti intercettazioni rese pubbliche, dimostrano come non è stata solo la pandemia a colpire duramente i conti della Juventus, diventata «una macchina ingolfata».

«Proprio gli investimenti oltre le previsioni del budget – si legge nell’intercettazione telefonica raccolta dalla Procura di Torino – e gli “ammortamenti e tutta la m… che sta sotto.

Non si può dire sono stati tra le cause dello squilibrio economico e finanziario che ha portato la società Juventus ad essere paragonata ad “una macchina ingolfata”».