Playout, Salernitana-Venezia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Playout serie B, Salernitana-Venezia, le probabili formazioni e dove vederla in tv. Le squadre scenderanno in campo stasera alle 20.45 allo stadio Arechi di Salerno per disputare la gara d'andata dei playout di Serie B. Il Venezia ha chiuso il campionato con 38 punti, solo uno in meno rispetto al Livorno che si è salvato senza passare per i playout. Per i campani è stato un finale di stagione molto complicato. Infatti, dopo la vittoria contro il Cittadella, sono arrivate cinque sconfitte di fila che hanno costretto Jallow e compagni a giocarsi il dentro o fuori nella doppia sfida contro il Venezia. I lagunari hanno chiuso con lo stesso punteggio. Fatale per i veneti sono stati i due mesi senza vittorie, che hanno portato al cambio in panchina, dove Cosmi ha preso il posto di Walter Zenga.

Salernitana e Venezia tornano in campo questa sera per la gara uno degli spareggi per non retrocedere. Un match lungo 180 minuti con la Salernitana che cercherà di ipotecare la serie B nei 90 minuti di questa sera.

Le due squadre hanno chiuso la stagione regolare con 38 punti anche se nella classifica diretta i lagunari erano avanti per gli scontri diretti (vittoria a Venezia e pareggio a Salerno). Questo non determina alcun vantaggio nei playout perché in caso di parità all’andata e al ritorno si andrà ai supplementari ed eventualmente i rigori.

Si gioca dopo 20 giorni di delibere, retrocessioni, ricorsi, riabilitazioni, ammutinamenti. Si giocherà in un Arechi che ritrova i suoi tifosi. Ieri oltre 5mil biglietti staccati ed oggi potrebbe esserci una ulteriore impennata per arrivare almeno a quota 8mila.

Menichini che debutta all’Arechi dopo l’esordio con sconfitta a Pescara, nell’ultima gara della stagione regolare, vara una Salernitana a trazione anteriore. Tridente offensivo con la novità Orlando, a destra e con Djuric centrale e Jallow sull’out mancino.

Nelle fila ospiti si registrano parecchie assenze (in sei mancano all’appello), il Venezia si lamenta delle defezioni e del poco tempo avuto per preparare la partita. Mancherà il capitano Domizzi per squalifica.

Salernitana-Venezia Probabili formazioni

Menichini dovrà fare a meno di Casasola in difesa, uno che in questa stagione ha fatto molto bene, aiutando la squadra anche in fase offensiva con le sue sei reti. Assenti anche Perticone, Bernardini e Davide Di Gennaro.

Il tecnico di Ponsacco dovrebbe dunque schierare i suoi con il 4-3-3, con Minala, Di Tacchio e Odjer alle spalle del tridente formato da André Anderson, Djuric e Jallow. Dovrebbe schierarsi a specchio Cosmi che, a meno di novità dell’ultim’ora, dovrebbe affidare le chiavi dell’attacco in mano a Lombardi, il grande ex della gara Bocalon e St Clair.

SALERNITANA (4-3-3): Micai; Pucino, Mantovani, Migliorini, Lopez; Minala, Di Tacchio, Odjer; André Anderson, Djuric, Jallow. ALLENATORE: Menichini.

VENEZIA (4-3-3): Vicario; Zampano, Modolo, Fornasier, Bruscagin; Besea, Schiavone, Zennaro; Lombardi, Bocalon, St Clair. ALLENATORE: Cosmi.

ARBITRO: Di Paolo di Avezzano.

Dove vederla in tv

Il match di andata sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Dazn.

Serie B: Salernitana-Venezia, dai bookmaker fiducia ai granata

Il convulso finale di stagione arriverà al primo snodo decisivo domani, quando Salernitana e Venezia si incontreranno per la prima parte dei playout di Serie B. All’Arechi si riparte da una serie pesante – le cinque sconfitte consecutive dei padroni di casa alla fine della “regular season” – ma con il netto vantaggio concesso dai bookmaker a Menichini e i suoi.

Sul tabellone 888sport.it la Salernitana è avanti a 1,85; il «2» di Cosmi, sfuggito alla zona retrocessione grazie ai cinque punti conquistati nelle ultime tre giornate, è offerto a 4,50, il pareggio si gioca a 3,30.

Spiccata la tendenza Under nei confronti diretti tra le due squadre: il punteggio “basso” (massimo due reti complessive) è arrivato in quattro dei cinque scontri più recenti e stavolta è a 1,50. Bassa anche la quota del No Goal (1,63, contro il 2,18 del Goal), riferisce Agipronews, mentre sul tabellone del risultato esatto l’1-1 è avanti a 6,50.