Pioli: “Napoli con grande qualità, meritavamo di più. Rigore, si poteva dare”

Stefano Pioli ha commentato la sconfitta del Milan contro il Napoli, con un intervento anche sul rigore negato ai rossoneri.

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli ha commentato la sconfitta della sua squadra contro il Napoli. A condannare i rossoneri un gol di Politano, una rete “arrivata quando stavamo facendo meglio di loro, purtroppo abbiamo sbagliato un passaggio a centrocampo e non abbiamo avuto la prontezza di reagire“. Secondo il tecnico del Milan la squadra è “competitiva ma ci siamo trovati di fronte un Napoli con grandi qualità anche se non abbiamo concesso tanto“. Secondo Pioli la squadra rossonera qualche errore lo ha commesso: “Dovevamo essere più veloci, abbiamo giocato più in orizzontale che in verticale e questo ci ha penalizzato, spesso avevamo una giocata in verticale ma non l’abbiamo cercata. Però – aggiunge Pioli – abbiamo messo in difficoltà il Napoli“.

Stefano Pioli ha parlato anche del rigore non concesso per il presunto fallo di Bakayoko su Theo Hernandez: “Rivedendolo direi che c’era, in diretta sembra più fallo che non“. Con la sconfitta col Napoli il Milan vede allontanarsi il sogno scudetto: “Ci tenevamo a fare bene dopo l’Europa League, questa poteva essere una grande serata ma ci siamo trovati di fronte una squadra molto forte come il Napoli. Ora però andiamo avanti e pensiamo a noi stessi“.