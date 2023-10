Pioli bestia nera del Napoli: il tecnico ha vinto otto volte sul prato di Fuorigrotta

Il tecnico Stefano Pioli si prepara a sfidare il Napoli con l’obiettivo di aumentare il bottino delle vittorie contro gli azzurri.

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è diventato il terrore del Napoli. Non una, non due, ma otto volte ha espugnato il mitico stadio di Maradona, fin da quando era lo stadio San Paolo. La sua saga vincente è iniziata nel lontano 2011 con il Chievo Verona e da allora ha continuato a collezionare vittorie con altre squadre, arrivando poi a trionfare contro il Napoli per ben tre volte con il Milan.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport descrive Pioli come un maestro nella danza complessa del calcio, un misto tra sciabola e fioretto. La sua bravura nel manipolare il gioco, specialmente contro il Napoli, è un enigma per gli avversari. Ha vinto in diverse occasioni al San Paolo e al Maradona, dimostrando di avere il tocco magico che spaventa i rivali.

Il suo leggendario successo contro il Napoli include vittorie con il Chievo nel 2011, due trionfi in tre giorni con il Bologna, e due vittorie in un mese e mezzo con la Lazio in semifinale di Coppa Italia e in uno scontro decisivo per la Champions League. Ma la sua storia più recente e impressionante è legata al Milan, con cui ha ottenuto tre vittorie consecutive dal 2020 al 2022. E non dimentichiamoci del pareggio dello scorso marzo, che ha portato il Milan in semifinale di Champions League.

“Tra le pieghe d’una sfida perfida, un po’ sciabola e un po’ fioretto, sotto la maschera del mistero, c’è Stefano Pioli, che al San Paolo e al Maradona ha conosciuto momenti migliori di adesso, ci ha vinto con il Chievo (nel 2011), con il Bologna (due volte in tre giorni, tra campionato e Coppa Italia), con la Lazio (due volte in un mese e mezzo, in semifinale di Coppa Italia e in una specie di spareggio per la Champions), con il Milan tre volte (dal 2020 al 2022) e, quasi fosse un successo, anzi di più, ci ha pareggiato a marzo scorso, per prendersi la semifinale di Champions. Garcia lo sa che il diavolo veste Pioli”.

Insomma, per il Napoli, Stefano Pioli rappresenta una sfida titanica, un avversario che sembra avere un patto segreto con la vittoria. Come diceva Garcia, il diavolo veste davvero Pioli, e questa maledizione sembra non avere fine.