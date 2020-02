Petagna lascia Napoli ancora prima di arrivare. L’attaccante della Spal può essere usato come pedina di scambio per arrivare a Belotti del Torino.

Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, parla di una possibile e clamorosa operazione di mercato per il Napoli. Ipotesi in cui c’è Petagna che lascia Napoli e Belotti che arriva in maglia azzurra. Secondo quanto riferisce lo stesso De Maggio il Torino potrebbe aprire a questo tipo di operazione, dato che Petagna era già stato trattato dal presidente del Torino Urbano Cairo. Andrea Petagna è stato acquistato dal Napoli a gennaio dalla Spal. Il club azzurro per il suo cartellino ha sborsato 17 milioni di euro più 3 di bonus. Ora bisognerebbe capire se nell’ipotesi di scambio ci sarebbe anche un conguaglio a fare del Torino da inserire all’interno di questa trattativa.

Napoli ed il bomber

L’idea di prendere Andrea Belotti non è nuova in casa Napoli che da tempo sta seguendo l’attaccante del Torino. Solo qualche stagione fa Cairo chiedeva almeno 100 milioni per cedere il suo pupillo, ma a fine stagione potrebbe dover abbassare di molto queste pretese. In questa stagione Belotti ha messo a segno 9 reti, ovvero le stesse realizzate da Arkadiusz Milik, anche se entrambi hanno dovuto fare i conti con gli infortuni di entità diversa. L’ipotesi in cui Petagna lascia il Napoli per arrivare a Belotti è da seguire, anche se per ora resta un’idea. Sicuramente il Napoli ha in mente una rivoluzione a giugno. Rinnovamento partito già nel mercato di gennaio con gli acquisti di Demme, Lobotka e Politano e dovrà tenere conto anche della possibile assenza delle coppe europee. Non è escluso che la società di De Laurentiis proprio a fine stagione faccia delle cessioni eccellenti: Koulibaly e Allan più di tutti, mentre si cerca di ricucire il rapporto con Mertens.