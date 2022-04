Perinetti a Dybala: “Napoli è la piazza perfetta per te”

Giorgio Perinetti ha consigliato a Dybala di giocare nel Napoli. L’argentino a fine stagione lascerà la Juve.

Paulo Dybala a fine stagione lascerà la Juventus. I tifosi del Napoli lo vorrebbero con la maglia azzurra. Da buoni esperti di calcio, sanno che le qualità tecniche di Dybala non si discutono inoltre a 28 anni l’attaccante argentino è ancora al top della forma fisica e psicologica, forse è proprio questo il momento più alto della sua maturazione calcistica. Anche il compianto presidente Zamparini, l’uomo che lanciò a Palermo Dybala nel grande calcio, lo avrebbe voluto con la maglia del Napoli.

PERINETTI A DYBALA: “VIENI AL NAPOLI”

Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo di Napoli e Palermo, ai microfoni di Radio Goal, su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha consigliato a Dybala di venire al Napoli.

“Napoli sarebbe il posto perfetto per Dybala, è argentino e conosce bene il campionato italiano. Napoli sarebbe il top per un calciatore come lui, poi non so cosa sceglierà. Non lo direi solo a Paulo di andare al Napoli, ma a lui in particolare perché è la sua piazza ideale”. Ha concluso Giorgio Perinetti ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

IL FUTURO DI DYBALA

Lo strappo con la Juventus, inevitabilmente, ha finito per accendere il tormentone sul futuro di Paulo Dybala. Secondo le ultime notizie di mercato, Dybala potrebbe vestire la maglia del Milan nella prossima stagione.

In realtà, ad oggi, non ci sarebbe nessuna trattativa tra i dirigenti del Milan e l’agente del calciatore che chiede almeno 8 milioni di euro netti a stagione per firmare, ma attenzione.

Secondo le ultime notizie che rimbalzano da Torino, per per Dybala ad oggi si sarebbero mosse Arsenal e Newcastle che non sarebbero andate oltre una mera manifestazione d’interesse.

Paulo Dybala preferirebbe dire addio alla Serie A, ma nel caso in cui non trovasse all’estero una piazza che lo soddisfi