Dybala al Napoli, il sogno è impossibile

Paulo Dybala non rinnova il contratto e lascia la Juventus a fine stagione. I tifosi lo sognano al Napoli con la maglia azzurra. Un sogno ad occhi aperti perché le qualità tecniche di Dybala non si discutono inoltre a 28 anni l’attaccante argentino è ancora al top della forma fisica e psicologica, forse è proprio questo il momento più alto della sua maturazione calcistica. Proprio oggi Dybala e la Juventus hanno deciso di dirsi addio. A fine stagione l’argentino si svincola a parametro zero.

Così molti tifosi stanno sperando che il Napoli possa prendere Dybala. Un altro argentino al Napoli, uno di Grand tecnica e di piede mancino. Ovviamente il paragone con Diego Armando Maradona non è nemmeno lecito da pensare, ma è chiaro che la fantasia stuzzica i tifosi. C’è chi pensa che Dybala possa essere una sorta di regalo di De Laurentiis per la qualificazione in Champions League, che porterebbe denaro fresco nelle casse azzurre. Soldi magari da investire sul mercato. Ma il problema è l’ingaggio di Dybala: 7,3 milioni di euro netti a stagione ed ha chiesto un aumento. Sono cifre impossibili per De Laurentiis che impone un Salary Cup diverso. Con i mezzi attuali il Napoli non può prendere in considerazione Dybala. Ecco perché da poi parti si pensa che De Laurentiis debba vendere il Napoli, dato che oramai sembra arrivato all’apice delle sue potenzialità.