Perillo: “Con la Cremonese c’è un rischio”

Antonello Perillo della Rai commenta Cremonese -Napoli, sfida valida per la nona giornata di Serie A che si gioca allo stadio Zini.

Luciano Spalletti farà sicuramente un po’ di turnover per la gara con la Cremonese, anche se Kvaratskhelia e Raspadori hanno possibilità di partire titolari. Sarà sicuramente una gara non semplice visto che la squadra di Alvini ha necessità di fare punti per la salvezza ed esprime anche un buon gioco.

Ma secondo Antonello Perillo della Rai c’è un rischio da tenere in considerazione: “Il rischio contro la Cremonese è nell’approccio: il Napoli deve entrare determinato, come contro le big, e non guardare i numeri: +17 punti, +21 differenza reti. Partirei subito con Lobotka, il perno del gioco, e Kvaratskhelia, per poi magari sostituirli“.

Il Napoli viene dalla entusiasmante vittoria con l’Ajax in Champions League, ma come ha ricordato anche Spalletti in conferenza stampa bisogna tenere sempre alta l’attenzione. Ma lo stesso tecnico toscano ha anche assicurato che la squadra è maturata mentalmente e non vede eccessivo entusiasmo. La formazione azzura ha sicuramente un tasso tecnico superiore alla Cremonese ma i colpi di scena in Serie A sono sempre dietro l’angolo. Ecco perché sarà fondamentale scendere in campo estremamente concentrati e lottare su ogni pallone.