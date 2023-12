Perchè Natan al Napoli non sta funzionando

Analizziamo le sfide affrontate da Natan, difensore brasiliano del Napoli, le cui prestazioni sono state uno dei punti critici dell’inizio di stagione del club.

Esploriamo le difficoltà di Natan, difensore brasiliano del Napoli, nell’adattarsi alla Serie A. Acquistato per sostituire Kim, Natan affronta alte aspettative in un campionato noto per la sua severità verso i difensori. Esaminiamo i suoi problemi in fase difensiva, l’impatto delle sue prestazioni sul gioco del Napoli e le potenziali soluzioni per il suo miglioramento sotto la guida tecnica di Mazzarri.

Il Contesto dell’Acquisto di Natan

Sostituire Kim: Una Sfida Non Indifferente

Natan è stato acquistato dal Napoli per rimpiazzare Kim, un centrale di grande talento. Questa scelta ha posto delle aspettative elevate su Natan, che doveva adattarsi a un calcio differente e a un ruolo cruciale nella squadra.

Dubbi e Aspettative

La fiducia dello scouting del Napoli era alta, ma permanevano dubbi su come Natan avrebbe affrontato la transizione dal calcio brasiliano alla Serie A, notoriamente esigente verso i difensori.

Analisi delle Prestazioni di Natan

Problemi in Difesa: Natan sotto i Riflettori

Natan ha mostrato difficoltà particolari nel gestire gli spazi e nel mantenere la concentrazione. Le sue prestazioni sono state messe in discussione, soprattutto dopo partite contro avversari di alto livello come il Real Madrid e l’Inter.

Difetti Tecnici e Tattici

Natan ha evidenziato limiti nel gioco aereo e nella gestione dei cross, nonché nella percezione del pericolo e nell’anticipare le mosse degli avversari. Questi problemi hanno esposto la difesa del Napoli a rischi significativi.

Il Ruolo di Natan nel Napoli di Mazzarri

Adattamento al Sistema di Mazzarri

La tattica di Mazzarri richiede difensori aggressivi e anticipatori, ma Natan sembra ancora lontano dall’essere completamente a suo agio in questo sistema. Il suo stile di gioco, potenzialmente adatto a una squadra dominante, non si è ancora pienamente integrato.

Possibili Soluzioni Tattiche

Una difesa a tre potrebbe essere una soluzione per aiutare Natan, permettendogli di giocare più avanti e su uomini specifici, ma ciò dipenderà dalla flessibilità tattica e dalle scelte future di Mazzarri o di un possibile successore.

Conclusioni e Prospettive Future

Il Potenziale di Natan e la Pazienza Necessaria

Nonostante le difficoltà iniziali, Natan mostra potenziale, specialmente nel gioco palla al piede. La sua crescita dipenderà dalla pazienza e dalla guida tattica che riceverà, tenendo conto della sua giovane età e dell’esperienza richiesta per il ruolo di difensore centrale.