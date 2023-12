Napoli in difficoltà difensiva, il CorSport: “Natan e Ostigard non sono riusciti a colmare neanche la metà del vuoto lasciato da Kim”

Il Corriere si sofferma sulle difficoltà difensive del Napoli e sui ruoli di Natan e Ostigard che avrebbero dovuto colmare il vuoto lasciato da Kim.

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attenzione è rivolta ai problemi difensivi che stanno affliggendo il Napoli. La squadra ha subito sette gol in soli quattro giorni, tra le partite contro il Real Madrid e l’Inter.

Il quotidiano sottolinea il ruolo critico di Natan e Ostigard, i quali, rispettivamente, sono stati designati come sostituto di Kim e come il quarto difensore nelle gerarchie della scorsa stagione. Tuttavia, secondo il giornale, non sono riusciti a colmare nemmeno la metà del vuoto lasciato da Minjae. Se è indiscutibile che il difensore coreano sia uno dei migliori al mondo nella sua posizione, altrettanto evidente è che il lavoro di mercato non ha soddisfatto le necessità della squadra partenopea.

“Natan e Ostigard, rispettivamente il sostituto di Kim e quello che un campionato fa era il quarto centrale nelle gerarchie, non sono riusciti a colmare neanche la metà del vuoto lasciato da Minjae. E se è vero che il coreano è uno dei migliori al mondo nel ruolo, lo è altrettanto che il lavoro sul mercato non è stato all’altezza delle necessità”.

In un periodo in cui la solidità difensiva è fondamentale, Natan e Ostigard sembrano non essere all’altezza delle aspettative, contribuendo così ai problemi che la squadra sta attraversando. La gestione del reparto difensivo richiederà un’attenta riflessione da parte della dirigenza, affinché si possano adottare le misure necessarie per rafforzare la squadra e migliorare le prestazioni in campo.