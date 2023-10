Kim irriconoscibile al Bayern, un tifoso: “L’addio al Napoli non gli ha fatto bene”

Le prestazioni di Kim al Bayern Monaco stanno deludendo i tifosi che trovano il giocatore ‘irriconoscibile’ dopo l’addio al Napoli.

L’esperienza di Kim al Bayern Monaco sembra essere ben lontana dall’entusiasmo che aveva generato durante la sua permanenza al Napoli. Nonostante il suo eccezionale rendimento nella Serie A, il difensore sembra non essere riuscito a mantenere lo stesso livello di prestazioni dopo il trasferimento in Germania. Un tifoso del Bayern ha recentemente espresso delusione riguardo alle sue ultime prestazioni, sottolineando un calo significativo nel suo gioco, forse come risultato dell’addio alla squadra partenopea.

L’Addio al Napoli e le Aspettative al Bayern

Nel corso della scorsa stagione, Kim è stato acclamato come il miglior difensore della Serie A, un riconoscimento del suo talento e impegno con il Napoli. Nonostante questo successo, ha deciso di abbracciare una nuova sfida al Bayern Monaco, uno dei club più prestigiosi al mondo. Il suo trasferimento è stato segnato da ambizioni di uno stipendio più elevato e dalla prospettiva di giocare in un club di alto livello.

Le aspettative dei tifosi e degli appassionati di calcio però sono state deluse dalle prestazioni di Kim in Germania. Un sostenitore del Bayern ha pubblicamente espresso il suo disappunto, descrivendo il calciatore come “irriconoscibile”. Il difensore sembra aver perso la sua brillantezza e sicurezza in campo, mostrando incertezze che non sono caratteristiche di un giocatore del suo calibro. Queste le parole di un tifoso intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ho visto tutte le partite di Kim al Bayern Monaco e vi dico che è irriconoscibile. L’addio al Napoli non gli ha fatto bene finora. Non è nemmeno al 50% del calciatore ammirato nella scorsa stagione con mister Luciano Spalletti. Ha dimostrato delle insolite incertezze per un calciatore del suo grande livello”.