Pedullà: “Napoli offerta ufficiale per Ninkovic. Sarà girato al Bari”

Napoli offerta ufficiale per Ninkovic esterno offensivo dall’Ascoli. Secondo Alfredo Pedullà verrà poi girato al Bari.

La crisi di risultati del Napoli è diventata preoccupante. Giuntoli e De Laurentiis lavorano per rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso. Nelle ultime ore pare siano sorti problemi con il Celta nella trattativa per Lobotka.

Il club partenopeo, valuta le alternative e cerca di chiudere per Amrabat del Verona. De Laurentiis continua a lavorare anche per il Bari come ha rivelato il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

“Napoli, offerta ufficiale per Ninkovic: circa due milioni con obbligo di riscatto. Il Bari lo aspetta (con Laribi).Nikola Ninkovic è ormai sempre più vicino al Napoli. Il club partenopeo, secondo quanto riportano gli ultimi rumors di mercato, preleverà infatti l’esterno offensivo dall’Ascoli e poi lo cederà in prestito al Bari, altro club di proprietà della famiglia De Laurentiis di cui è presidente Luigi, primogenito di Aurelio”.

“I pugliesi hanno intenzione di rinforzarsi in modo importante sul calciomercato al fine di disputare una ottima seconda parte della stagione.

Il Bari, è stato il protagonista delle ultime ore con diverse trattative. Ha in pugno Corapi (Trapani) e accelera pure per avere Laribi (Empoli) oltre a Ninkovic“.