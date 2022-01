Pedullà: “Napoli, offerta per Casale del Verona. Il retroscena”

Il Napoli ha fatto un’offerta di 8 milioni di euro per Nicolò Casale del Verona, difensore centrale di 24 anni ma è stata rifiutata. La notizia viene lanciata da Alfredo Pedullà attraverso il suo portale. Il giornalista esperto di calciomercato scrive: “Nicolò Casale è un difensore che sta facendo benissimo a Verona. Classe 1998, ha dimostrato di essere assolutamente all’altezza, negli ultimi giorni l’Hellas ha detto no a una proposta di 7-8 milioni per il cartellino proposti sia dal Milan che dal Napoli. È evidente che il Verona lo valuti di più“.

Il Napoli alla fine ha preso Tuanzebe, in prestito dal Manchester United. L’interesse del club di De Laurentiis per Casale è ancora intatto, anche perché a fine stagione il giovane calciatore inglese tornerà quasi sicuramente in Inghilterra. Il Napoli è alla ricerca di difensori e Casale resta sul taccuino di Giuntoli. Ma ci sono anche altri club interessati al giocatore di proprietà del Verona. La Lazio di Sarri sta pensando a Casale e continuerà a seguirlo per il mercato di giugno, anche perché è evidente che sarà difficile spostarlo da Verona durante la finestra di mercatodi gennaio. Intanto il Napoli lavora anche per Olivera, terzino che potrebbe fare al caso di Luciano Spalletti.