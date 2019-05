Pedullà: “Napoli è fatta per Di Lorenzo. Novità per l’attacco”

Il Napoli ha chiuso per di Lorenzo. Accordo totale per Almendra. In attacco Lozano si defila, piace Rodrigo. Lo rivela Alfredo Pedullà









Secondo Alfredo Pedullà il Napoli ha preso Di Lorenzo dall’Empoli, il giornalista ed esperto di calciomercato, ai microfoni di sport Italia ha fatto raccontato gli ultimi movimenti degli azzurri:

“Il primo acquisto del Napoli è Di Lorenzo dell’Empoli. Giovedì ci saranno le visite mediche. Il Napoli lo ha pagato circa nove milioni più altri 500.000 euro in caso di qualificazione in Champions League della compagine di Ancelotti. L’Empoli ha concluso un’importante plusvalenza, visto che l’esterno fu acquistato dal Matera per poco più di mezzo milione”.

Pedullà ha poi aggiunto: “Per Almendra c’è un accordo totale sia con il calciatore che col Boca.

Rodrigo è un attaccante che Giuntoli monitora da tempo e potrebbe arrivare a Napoli in estate. Si tratta di un ’91 di grande tecnica che piace molto anche a Carlo Ancelotti.

Lozano lo teniamo in lista. Quella di Fabio Quagliarella è solo una suggestione”







Anche il presidente dell’Empoli, Corsi, è intervenuto sulla trattativa per di Di Lorenzo al Napoli

“Questa settimana si firma? Vediamo. Sono contento se va a Napoli, non posso che esserne soddisfatto. Ci sono i presupposti per portarlo a Napoli? Sì, ma non so cosa possa succedere in tre giorni. Si sta scatenando un interesse particolare sui nostri calciatori, come è normale che sia”.