Il Napoli ha preso Di Lorenzo. All’Empoli vanno 10 milioni

Il Napoli ha preso Di Lorenzo. L’esterno dell’Empoli passa alla corte di Carlo Ancelotti per 10 milioni di Euro.









Di Lorenzo al Napoli è fatta, secondo quanto riporta il portale pianetaempoli, gli azzurri hanno chiuso l’affare con la società di Corsi:

“Ad averla vinta è stato il Napoli: da quanto trapela, sembra che l’operazione sia di fatto anche già definita. All’Empoli dovrebbero andare 10 milioni più bonus per la cessione a titolo definitivo per il forte esterno difensivo.

Il laterale destro, dopo la bellissima stagione di B, si è confermato anche quest’anno dimostrando di essere giocatore di categoria. Quella contro l’Inter è stata quindi l’ultima gara di Di Lorenzo con la maglia dell’Empoli”.







Il passaggio al Napoli di Di Lorenzo è stata un’operazione chiusa in tempi brevissimi dal ds Cristiano Giuntoli, per anticipare la concorrenza crescente di Roma e Inter in Italia e Siviglia in Spagna. Di Lorenzo sarà così il primo colpo per l’annata che verrà.

I toscani scendono in serie B mentre l’esterno trova la Champions League con gli azzurri.