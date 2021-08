Tentativo del Milan per Ounas. Il Napoli fa blocco e non cede l’esterno algerino. La notizia è stata divulgata dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale. Pedullà racconta il tentativo del Milan per Ounas e la risposta ferrea del Napoli.

“Confermate le voci che sono arrivate poco fa da Footmercato sul tentativo fatto dal Milan per arrivare ad Adam Ounas esterno offensivo azzurro. Il tentativo è stato effettuato stamattina, prima delle 12, una telefonata per sondare la disponibilità”.

Alfredo Pedullà, sull’interesse dei rossoneri per Ounas ha poi aggiunto:

“Il Napoli è stato ferreo: la richiesta di 18 milioni più bonus, al punto da sfondare il muro dei 20 milioni. Ulteriore conferma che per Spalletti la presenza di Ounas è importantissima, come dichiarato recentemente dall’allenatore, e soltanto una grande offerta potrebbe modificare gli scenari. Offerta che evidentemente non è arrivata”.

Il Milan dovrà rinunciare a Ounas, De Laurentiis potrebbe cedere solo in vista di una grande offerta che difficilmente arriverà. Spalletti ora ha il compito di rilanciare il fantasista algerino.Sul fronte entrate, il Napoli ha trovato il centrocampista di cui ha bisogno Luciano Spalletti. Si tratta di André Zambo Anguissa, camerunese classe 1995 di proprietà del Fulham.