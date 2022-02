Pedullà: “La verità su Belotti al Napoli”. Giuntoli punta anche Bremer

Andrea Belotti pronto a lasciare il Torino a fine contratto, l’attaccante piace a tanti club italiani. Ma per Belotti si parla anche di un futuro in MLS al fianco di Insigne al Toronto. Le notizie che arrivano oltreoceano parlano di un interessamento concreto da parte del club canadese, che sogna di poter schierare la coppia d’attacco della Nazionale italiana di calcio. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, di Sportitalia la vere priorità di Belotti si chiama Milan. L’attaccante a 28 anni spera nel salto di qualità, che poteva arrivare qualche anno addietro ma Cairo chiese 100 milioni di euro ed il suo trasferimento non si è mai concretizzato.

Al Milan piace Belotti ma anche il Napoli ha sondato il terreno per il calciatore. Anche perché i rossoneri sono impegnati in altre trattive come quella per Botman e Renato Sanches che sono le due priorità di Maldini.

Calciomercato: il futuro di Belotti

Restano in piedi le piste che portano a Napoli ed Atalanta. I bergamaschi ci avevano provato quando Zapata aveva accettato l’offerta dell’Inter, ma Percassi bloccò tutto e quindi saltarono tutti gli affari correlati. Il Napoli osserva Belotti, profilo gradito, soprattutto a parametro zero. Giuntoli non ha fretta di accelerare, anche perché in quel reparto è coperto con Osimhen e Petagna, mentre Mertens va in scadenza di contratto. Ma a fine stagione il reparto d’attacco del Napoli può essere rivoluzionato, anche perché il belga può dire addio, così come Petagna che può essere ceduto. Insigne ha già firmato per il Canada ed anche il futuro di Lozano e Ounas è incerto. Anche Osimhen può essere ceduto, dalla Premier League spingono per un suo acquisto.

Bremer pezzo pregiato

Il Napoli guarda ancora in casa Torino ed oltre a Belotti punta anche Bremer. Il difensore è la rivelazione di questo campionato, Cairo lo sa perfettamente e spera in un’asta. Secondo Tuttosport il club di De Laurentiis è pronto ad investire 30 milioni di euro per Bremer, ma al momento la risposta di Cairo è negativa: chiede almeno 40 milioni di euro per cedere il cartellino del difensore, che ha appena rinnovato il suo contratto con il Toro.