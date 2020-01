Pedullà: EVERTON IDEA LOZANO. La risposta del Napoli

L’Everton pensa a Lozano, Ancelotti vorrebbe il messicano. Alfredo Peddullà racconta le ultime sul calciomercato del Napoli.

Ancelotti per rinforzare il suo Everton starebbe pensando ad alcuni calciatori del Napoli: Mentens, Zielinski ma soprattutto Lozano. Il tecnico di Reggiolo ha voluto fortemente il messicano quando era sulla panchina azzurra. Lozano è stato il giocatore più costoso dell’era De Laurentiis ma non riesce ad esprimersi al meglio in magli azzurra. Il giornalista ed esperto di Calciomercato, Alfredo Pedullà, sul Corriere dello sport, ha riportato le ultime su una trattativa che potrebbe decollare in estate:

“Lozano oggi non è sul mercato ma può essere un’idea estiva di Ancelotti per l’Everton. Lozano è blindato dal club partenopeo che ha speso ben 45 milioni per prenderlo dal PSV. E senza dimenticare i soldi pagati all’agente Mino Raiola per le commissioni. L’affare più costoso della storia del Napoli.

De Laurentiis sicuramente non lo svenderà, ma se l’Everton dovesse offrire la stessa somma sborsata a luglio, se ne potrà sicuramente parlare anche perchè il rischio che il calciatore possa deprezzarsi è notevole”.

Alfredo Pedullà ha poi raccontato la situazione legata ai rinnovi:

“Mertens ieri ha pubblicato un post manifestando la grande voglia di tornare in campo. Però bisognerebbe capire se accetterà la proposta contrattuale fattagli da De Laurentiis. Il tempo che trascorre non aiuta ma bisogna tenere tutte le porte aperte.

Il discorso vale anche per Callejon, che una scelta di addio l’ha già fatta, mentre Allan piace (all’Inter e non solo) più per la prospettiva che per i prossimi cinque giorni. Anche perché la valutazione è alta, non pensiate che il brasiliano si sia completamente svalutato soltanto perché la sua stagione è stato fin qui poco esaltante”.