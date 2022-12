Pavarese: “Cresciuto col mito di Juliano, peccato per le incomprensioni con lui”

Gigi Pavarese ritiene di esser cresciuto col mito di Antonio Juliano ed è rammaricato per le incomprensioni avute con lui

Gigi Pavarese, direttore sportivo ex Napoli, si è soffermato sul momento azzurro. Ai microfoni di “Un calcio alla radio”, sulle frequenze di Radio Napoli Centrale, l’ex ds afferma: “Di Lorenzo capitano? Lunga vita a Di Lorenzo. Incarna perfettamente i grandi capitani del Napoli e grandi giocatori. Preoccupato per la ripresa? No, sono incuriosito. Leggo tabelle e tabelline, rimonte e remuntade, senza tener conto del Napoli, danno tutti per scontato il Napoli, sembra che solo il Napoli debba perdere punti. Mai come questo momento, la società debba fare scudo alla squadra”.

Pavarese ha poi proseguito: “Sono cresciuto con il mito di Antonio Juliano, il rammarico è che professionalmente abbiamo avuto delle incomprensioni, probabilmente per colpa mia“.

Secondo Pavarese gli attacchi mediatici proseguiranno contro il Napoli

In merito al momento del Napoli? “Gli attacchi mediatici stanno già arrivando ed arriveranno in maniera ancora più copiosa al rientro, soprattutto con voci di mercato che la società dovrà zittire. I ragazzi hanno la consapevolezza di essere i più forti della classe, ma devono essere bravi a riconfermalo”.

Infine il plauso a De Laurentiis: “Un grandissimo presidente. Non dimentichiamo le critiche da lui subite in questi anni, ma è andato avanti con grande testardaggine. Il Napoli avrebbe potuto vincere due scudetti, nonostante tutto ha riportato il Napoli ad un livello internazionale incredibile”.