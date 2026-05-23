24 Maggio 2026

Papa Leone ad Acerra: “Vengo a raccogliere le lacrime di chi ha perso i propri cari”

Anna Gaia Cavallo 23 Maggio 2026
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Oggi, 23 maggio, Papa Leone XIV ha fatto visita ad Acerra, dopo le sue recenti tappe al Santuario di Pompei e nella città di Napoli. Questo viaggio segna un momento significativo per il Pontefice, il quale desidera esprimere la sua vicinanza a una comunità che affronta sfide straordinarie.

Il Messaggio di Speranza di Papa Leone XIV

Nel suo discorso al Duomo di Acerra, Papa Leone XIV ha dichiarato: “Grazie per la vostra accoglienza. È un onore tornare in Campania pochi giorni dopo aver visitato Pompei e Napoli. Papa Francesco aveva espresso il desiderio di venire qui, in quella che è tristemente conosciuta come la Terra dei Fuochi, ma non ha potuto farlo. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio.”

Il Pontefice ha messo in evidenza la gravità della situazione ambientale e sociale, affermando: “Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e dell’indifferenza al bene comune che ha avvelenato il nostro ambiente.” Una chiamata all’azione che invita alla riflessione e alla conversione collettiva per affrontare queste sfide.

Acerra: Un Luogo di Ritiro e Riflessione

“In questa cattedrale viviamo un primo momento, quello ecclesiale, e vorrei dire più familiare della mia visita. Sulla piazza incontreremo l’intera società. Sono venuto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall’inquinamento, logorati da associazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno agito impunemente,” ha proseguito Papa Leone XIV.

Questo messaggio toccante intende riconoscere il dolore e la sofferenza della comunità, portando una luce di speranza. La visita del Pontefice si colloca alla vigilia di Pentecoste, un periodo di rinnovamento e riflessione spirituale. “Sapendo di visitarvi alla vigilia di Pentecoste, ho cercato nelle Scritture una pagina che potesse ispirare il vostro cammino. L’ho trovata in una visione del profeta Ezechiele,” ha aggiunto il Papa.

Le sue parole hanno risuonato come un forte richiamo all’unità e alla resilienza, invitando tutti a lavorare insieme per la cura della Creazione e a sostenere i più vulnerabili della società. Le sue affermazioni non solo denunciano l’ingiustizia ambientale, ma offrono anche un messaggio di speranza e rinnovamento, sottolineando che l’amore e la solidarietà possono prosperare anche nei contesti più difficili.

Il Pontefice ha colto anche l’occasione per ringraziare chi ha risposto al male con il bene, evidenziando il ruolo cruciale della Chiesa nell’offrire conforto e supporto. “Sono qui anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, la chiesa che ha radunato il popolo nella speranza,” ha detto.

La sua visita ad Acerra rappresenta un’importante dichiarazione di solidarietà e una chiamata all’azione per tutti. La comunità, sebbene segnata da profonde ferite, mostra un forte attaccamento e una determinazione per la rinascita, supportata dalle parole cariche di significato del Papa.

In un momento in cui le sfide ambientali sono all’ordine del giorno, il messaggio di Papa Leone XIV risuona come un invito alla riflessione individuale e collettiva, suggerendo che insieme si può perseguire un unico obiettivo: la cura del nostro pianeta e la salvaguardia delle persone più vulnerabili. La sua presenza ad Acerra non è solo una visita, ma un appello a costruire insieme un futuro più luminoso e giusto.

Per maggiori dettagli sulla visita e altri eventi ecclesiastici, si può consultare il sito ufficiale della Santa Sede.

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