Terremoto Campi Flegrei: danneggiato l’arco del belvedere di Bacoli.

Terremoto a Bacoli: Magnitudo 4.4 e Danni Contenuti

Questa mattina, Bacoli è stata colpita da un forte terremoto di magnitudo 4.4, con epicentro nei Campi Flegrei, a una profondità di 3 chilometri. La scossa, avvertita in diverse zone della provincia di Napoli, ha generato preoccupazione tra i cittadini e ha causato danni significativi nel comune costiero.

In particolare, Via Castello è stata tra le aree più colpite. Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo della Ragione, ha comunicato che le autorità locali hanno ricevuto oltre 50 chiamate da parte dei cittadini, segnalando disagi e danni strutturali. “Stiamo verificando la situazione in tempo reale, controllando ogni segnalazione per garantire la sicurezza dei residenti,” ha dichiarato il sindaco in un’intervista rilasciata al canale OttoChannel.

Non solo la viabilità, ma anche alcune strutture pubbliche hanno subito contraccolpi. Tra queste, l’Ospedale di Comunità di Bacoli, recentemente inaugurato, ha riportato danni con la caduta di intonaci e calcinacci. Le autorità stanno effettuando un monitoraggio costante per valutare l’entità dei danni e garantire un rapido intervento.

Situazione nei Luoghi Iconici e Risposta dell’Amministrazione

Uno dei luoghi più iconici di Bacoli, il belvedere dedicato a Maurizio Valenzi, ex sindaco di Napoli, ha subito danni significativi. Alcune pietre dell’arco celebrativo sono crollate a causa della violentissima scossa. Fortunatamente, l’amministrazione locale ha attivato immediatamente le procedure di messa in sicurezza per garantire la protezione dei visitatori e dei residenti. Il belvedere, affacciato sul mare, è un punto panoramico molto frequentato, e le autorità stanno lavorando alacremente per ripristinare la sicurezza in quest’area.

Il sindaco ha rassicurato che le istituzioni sono pronte a intervenire in caso di necessità. “La sicurezza della nostra comunità è la nostra priorità. Stiamo collaborando con i servizi di emergenza e i volontari per garantire un monitoraggio continuo,” ha aggiunto Della Ragione.

Oltre al monitoraggio delle scuole e delle strutture sanitarie, sono state attivate anche alcune unità di emergenza per assistere le persone più colpite dal sisma. Le istituzioni locali hanno in programma di redigere un rapporto dettagliato sui danni, che sarà presentato al Ministero dell’Interno per ricevere supporto in caso di necessità di finanziamenti per la ricostruzione.

Un Territorio Resiliente e Pronto a Riaffermarsi

Bacoli è nota non solo per il suo pittoresco paesaggio ma anche per la resilienza della sua comunità. La reazione immediata delle autorità aiuta a mantenere alta la fiducia dei cittadini, che si sono dimostrati uniti anche in questi momenti difficili. I residenti stanno collaborando con le forze dell’ordine e i volontari per supportare le operazioni di messa in sicurezza e offrire aiuto alle famiglie che hanno riportato danni materiali.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di costruire una comunità coesa, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e formazione per affrontare future emergenze. “Dobbiamo essere sempre pronti. Questa è l’unica strada per garantire la sicurezza di Bacoli e dei suoi abitanti,” ha ribadito.

Il Comune ha anche avviato una comunicazione costante con i cittadini tramite i canali ufficiali, per tenere informati sulla situazione in tempo reale e sulle decisioni prese a seguito del terremoto.

Fonti ufficiali come l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno confermato la magnitudo e l’epicentro del sisma, contribuendo a una maggiore comprensione del fenomeno e a garantire che le informazioni circolate siano accurate e tempestive.

La comunità di Bacoli è pronta a rimettersi in piedi, unita e forte, affrontando le sfide che si presentano con determinazione e coraggio.

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