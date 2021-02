Pandev: “A Napoli tre anni bellissimi, si riprenderanno”

Goran Pandev attaccante del Genoa ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta col Napoli grazie ad una sua doppietta.

Quando aggancia la palla col sinistro è veramente difficile prenderla, lo sanno anche i tifosi del Napoli che hanno visto Pandev giocare in azzurro per tre anni. In Genoa-Napoli Pandev è stato sicuramente uno dei migliori in campo grazie ad una sua doppietta. Il macedone ai gol non ha esultato proprio per rispetto ai suoi ex tifosi e poi ha detto: “A Napoli ho passato tre anni bellissimi, non avrei mai esultato. Il momento del Napoli? Mi dispiace, hanno avuto tante partite da giocare ed anche molti problemi con infortuni e Covid 19, ma sono una squadra fortissima e si riprenderanno“.