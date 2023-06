Esposito, retroscena clamoroso: “Ecco come ho provato a convincere Guardiola ad allenare il Napoli”

Massimiliano Esposito, ex calciatore del Napoli, ha raccontato un particolare retroscena su Pep Guardiola.

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. L’annuncio di Aurelio De Laurentiis nella serata di giovedì scorso ha spiazzato tutti soprattutto dopo che sembrava fosse pronto ad arrivare all’ombra del Vesuvio un nome caldissimo come quello di Christophe Galtier, con conferme direttamente dalla patria del tecnico e da testare autorevoli come L’Equipe. Niente di quanto fatto inizialmente ipotizzare si è verificato, anzi. Il casting avviato da Aurelio De Laurentiis era ampio, con una lista di 40 nomi, tra cui molto probabilmente figurava anche Pep Guardiola, un profilo che sarebbe piaciuto a molti. Ne ha parlato proprio l’ex calciatore del Napoli, Massimiliano Esposito, che ai microfoni del quotidiano Il Mattino ha rivelato un particolare retroscena sull’attuale tecnico del Manchester City:

“Ho cercato di corrompere Guardiola con un po’ di mozzarella per convincerlo a venire ad allenare il Napoli, ma mi ha detto che ha ancora due anni di contratto al City. Gli ho fatto firmare qualche maglietta della mia scuola calcio che ha come colori sociali il bianco e l’azzurro: gli stessi del City e anche del Napoli, hai visto mai che un domani non volesse cambiare colore e dovesse decidere di venire al Napoli. Ovviamente me lo auguro perché il Napoli ha intrapreso già un percorso importante con Spalletti e speriamo che Garcia ci dia comunque continuità. Così se tra due anni Pep decide di allenare in Serie A ci prende in considerazione”.